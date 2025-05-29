MSB'den Şam Koordinasyon Birimi açıklaması! "19 Mayıs'ta göreve başladı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. MSB kaynakları, Suriye’deki son gelişmelerle ilgili sorular üzerine şu bilgilendirmeyi yaptı:

"19 MAYIS TARİHİNDE GÖREVE BAŞLANDI"

"Daha önce DEAŞ terör örgütü ile mücadele için 5 ülke tarafından ortak bir Harekât Merkezi kurularak çalışmalara başlanması kararı alınmıştı. Suriye Yeni Hükümetinden Koordinasyon Biriminin Şam/Suriye'de görev yapması yönünde davet alınmış, Türkiye, Suriye ve Ürdün’den müteşekkil Koordinasyon Birimi 19 Mayıs tarihinde Suriye’de göreve başlamıştır. Biz de Koordinasyon Birimi için personel görevlendirmesini yaptık.

"SAFE TÜZÜĞÜ KABUL EDİLDİ"

"(Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylem Fonuna (SAFE) dahil olmasına ilişkin) Ukrayna'daki savaş ve güncel küresel gelişmelere paralel olarak Avrupa'nın savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu kapsamda AB tarafından savunma tedarikine harcanmak üzere üye ülkelere 150 milyar Avroluk fon sağlanmasını öngören SAFE Tüzüğü 27 Mayıs 2025 tarihinde AB Konseyi'nde kabul edilmiştir.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

(Suriye'deki son gelişmelere ilişkin) Yeni Suriye Yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki mutabakat süreci, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından dikkatle takip edilmektedir. Suriye’de barış ve huzurun tesisi için atılan her türlü olumlu adımı desteklemekle birlikte, bu sürecin şeffaf, kapsayıcı ve tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarını dikkate alan bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulamaktayız.

Suriye’de tek bir silahlı yapı olarak sadece Suriye ordusunun bulunması gerektiği ve SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu konularında tutumumuz değişmemiştir.

Süreçte aksamalar, gecikmeler olsa dahi sonuç değişmeyecektir. Tekrar hatırlatmak gerekir ki Suriye’de adem-i merkeziyetçi, ayrılıkçı gündemlere Suriye hükümeti ile iş birliği içinde müsaade edilmeyecektir"

SON BİR HAFTADA 6'SI TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU 156 KİŞİ YAKALANDI

Haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Hava kuvvetleri komutanlığının 114. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Eskişehir'de 1. Hava jet üssünde gerçekleşti.

Toplantıda terörle mücadele gelinen son durum da ele alındı. Buna göre, son bir haftada hudutlarda 6'sı terör örgütü mensubu 156 kişi yakalandı.

1 Ocak'tan bu yana hudutlarda 2 bin 335 kişi yakalanmış oldu.

Suriye harekat alanında 8 Ocak'tan bu yana Tel Rıfat'ta 132 km, Münbiç bölgesinde 108 km tünel imhası gerçekleşti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır