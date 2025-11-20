MSB'den İskenderun'da şehit olan 2 asker için açıklama! "4 personelin TSK ile ilişiği kesildi"

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun'da 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu' şehit olduğu ortaya konan iki askerle yeni bir açıklama yaptı.

"4 PERSONELİN TSK İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ"

"İskenderun'da iki askerin şehit olduğu olayda kastı, kusuru, ihmali olan alay ve tabur komutanı dahil 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi, 8 personele disiplin cezası verildi."

8 PERSONELE DİSİPLİN CEZASI

Bakanlık, alay ve tabur komutanı dahil dört kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiğinin kesildiğini, 8 kişiye disiplin cezası verildiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz temmuz ayında İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda 7 asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan adlı askerler hayatını kaybetmişti.

Askerlere güneşte uzun süre eğitim yaptırıldığı öne sürülmüştü.

Adli Tıp Kurumu'nun yayınladığı raporda iki askerin ölüm nedeninin ‘hipertermi‘ olduğu kesinleşmişti.Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır