HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

MSB'den İskenderun'da şehit olan 2 asker için açıklama! "4 personelin TSK ile ilişiği kesildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun'da iki askerin şehit olmasıyla alakalı açıklamada bulundu. MSB'den yapılan açıklamada 4 personelin TSK ile ilişiğinin kesildiği, 8 personelin ise disiplin cezasına maruz bırakıldığı ifade edildi.

MSB'den İskenderun'da şehit olan 2 asker için açıklama! "4 personelin TSK ile ilişiği kesildi"

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun'da 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu' şehit olduğu ortaya konan iki askerle yeni bir açıklama yaptı.

MSB den İskenderun da şehit olan 2 asker için açıklama! "4 personelin TSK ile ilişiği kesildi" 1

"4 PERSONELİN TSK İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ"

"İskenderun'da iki askerin şehit olduğu olayda kastı, kusuru, ihmali olan alay ve tabur komutanı dahil 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi, 8 personele disiplin cezası verildi."

8 PERSONELE DİSİPLİN CEZASI

Bakanlık, alay ve tabur komutanı dahil dört kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiğinin kesildiğini, 8 kişiye disiplin cezası verildiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz temmuz ayında İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda 7 asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan adlı askerler hayatını kaybetmişti.

Askerlere güneşte uzun süre eğitim yaptırıldığı öne sürülmüştü.

Adli Tıp Kurumu'nun yayınladığı raporda iki askerin ölüm nedeninin ‘hipertermi‘ olduğu kesinleşmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD duyurdu: Osmaniye'de korkutan depremAFAD duyurdu: Osmaniye'de korkutan deprem
Bahis skandalında yeni operasyon sinyali: "Soruşturmaya onlar da dahil olabilir"Bahis skandalında yeni operasyon sinyali: "Soruşturmaya onlar da dahil olabilir"

Anahtar Kelimeler:
msb tsk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.