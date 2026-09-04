MSB'den Silivri'de batan gemiyle ilgili açıklama! "Yerini tespit ettik"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından bölgeye sevk edilen Deniz Kuvvetleri unsurlarının arama ve tespit faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, ilk günden itibaren kaza bölgesinde görev yapan TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisinin, batan geminin yerini tespit ettiği ifade edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA KRİTİK EŞİK

Batan geminin yerinin belirlenmesi, hem arama-kurtarma faaliyetleri hem de kazanın nedeninin ortaya çıkarılmasına yönelik teknik inceleme açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Enkazın bulunduğu noktanın tespit edilmesiyle birlikte, bundan sonraki süreçte deniz tabanında daha detaylı inceleme yapılması, geminin durumunun görüntülenmesi ve kayıp mürettebata ulaşılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması bekleniyor.