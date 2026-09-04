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MSB'den Silivri'de batan gemiyle ilgili açıklama! "Yerini tespit ettik"

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandığını açıkladı. Bakanlık, ilk günden bu yana bölgede görev yapan Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisinin, batan geminin yerini tespit ettiğini bildirdi.

MSB'den Silivri'de batan gemiyle ilgili açıklama! "Yerini tespit ettik"
Doğukan Akbayır

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından bölgeye sevk edilen Deniz Kuvvetleri unsurlarının arama ve tespit faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, ilk günden itibaren kaza bölgesinde görev yapan TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisinin, batan geminin yerini tespit ettiği ifade edildi.

MSB den Silivri de batan gemiyle ilgili açıklama! "Yerini tespit ettik" 1

ARAMA ÇALIŞMALARINDA KRİTİK EŞİK

Batan geminin yerinin belirlenmesi, hem arama-kurtarma faaliyetleri hem de kazanın nedeninin ortaya çıkarılmasına yönelik teknik inceleme açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Enkazın bulunduğu noktanın tespit edilmesiyle birlikte, bundan sonraki süreçte deniz tabanında daha detaylı inceleme yapılması, geminin durumunun görüntülenmesi ve kayıp mürettebata ulaşılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Silivri msb
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