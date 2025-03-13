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MSB'den 'Suriye'deki anlaşma' açıklaması! "Çıktılarını takip edeceğiz"

13.03.2025 12:10
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları haftalık değerlendirme toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu. MSB, Suriye'de terör örgütü SDG ile Suriye yönetimi arasında imzalanan anlaşma hakkında, "Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan MSB, Eurofighter'la ilgili yaşanan son gelişmeyi de açıkladı.

MSB'den 'Suriye'deki anlaşma' açıklaması! "Çıktılarını takip edeceğiz"

MSB'nin haftalık değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. MSB'nin açıklamasında, Eurofighter ve Suriye'deki anlaşma ile ilgili önemli ifadeler yer aldı. MSB'nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

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"BEKLENEN TEKLİF BAKANLIĞA ULAŞTI"

"(Eurofighter tedarikine ilişkin) Hava Kuvvetlerimizin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanının Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir.

"ÇIKTILARINI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

(Yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin) Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmektedir.Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Suriye'de göreve başlayan Askeri Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye'yi ziyaret edecek.

"24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Son bir hafta içerisinde 24 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne etkisiz hale getirilen terörist sayısı 502 oldu. Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 107 kişi yakalandı, 1514 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1016, engellenen kişi sayısı da 14 bin 48'e ulaştı."

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye msb
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