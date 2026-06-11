MSB'den Doğu Akdeniz çıkışı: 'Tehlikeli sonuçlar doğurabilir'

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. MSB Yunan basınında yer alan Türk Uçakları'nın Yunan Uçağını taciz ettiği iddiasını yalanladı. Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır" dedi.

MSB'DEN HAFTALIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Denizkurdu-II Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü münasebetiyle Antalya Körfezi’nde bulunan TCG Anadolu’da icra edildi. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Deniz Kuvvetlerinin en büyük tatbikatı olan Denizkurdu-II kapsamında harekata hazırlık eğitimleri, fiili silah atışları, lojistik bütünleme faaliyetleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimlerinin icra edildiğini söyledi. Tatbikatta Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 125 gemi, 60 hava unsuru, insansız deniz araçları ve 18 bin personelin görev aldığını ifade eden Aktürk, Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında milli üretim ‘AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu’ ile milli gemisavar ‘Atmaca Güdümlü Mermisi’nin atışlarının icra edileceğini aktardı.

"4 PKK’LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Türkiye’nin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlere değinen Aktürk, "Geride bıraktığımız hafta içerisinde 4 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir" dedi.

SINIRILARDA ENGELLENEN KİŞİ SAYISI

Aktürk, hudut güvenliğinin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiğini belirterek, "Son bir haftada 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 298 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 158 olmuş, engellenen bin 804 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 36 bin 193’e ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam ettiğinin altını çizen Aktürk, "Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığımız (Maritime Security Centre of Excellence-MARSEC COE) tarafından 6’ncı Deniz Güvenliği Konferansı, 9-10 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında 1. Ordu Komutanımız, 17-18 Haziran’da Yunanistan Kara Kuvvetleri Genel Müfettişini ziyaret edecektir" açıklamasında bulundu.

İRAN VE ABD ARASINDA YAŞANAN ÇATIŞMALAR

Tuğamiral Aktürk, İran ile ABD arasında çatışmaların tekrar başlamasından endişe duyduklarını ifade ederek, "Mevcut hassas süreçte tüm tarafların itidalli davranması, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi için diplomatik çözüm yollarına öncelik vermesi büyük önem taşımaktadır. Gazze’de aylardır devam eden katliamlar, Lübnan’a yönelik saldırılar ve bölgesel gerilimi tırmandıran eylemleriyle bölgedeki en büyük istikrarsızlık kaynağı hâline gelen İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engeldir. Uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan bu yaklaşım, yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel barış ve istikrarı da tehdit etmektedir. Diplomatik girişimlerin başarıya ulaşabilmesi için uluslararası toplumun İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir" dedi.

Yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini aktaran Aktürk, "Bu kapsamda hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Panter obüsü muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketimiz, kara, hava ve deniz platformlarına yönelik geliştirdiği yerli ve milli savunma sistemlerini uluslararası katılımcılarla buluşturmak amacıyla 15-19 Haziran tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek Avrupa’nın en büyük savunma sanayii fuarlarından Eurosatory 2026’ya iştirak edecektir. Ayrıca ASELSAN tarafından muhtelif miktarda SERDAR 100 Sahil Gözetleme Radarı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, IDENTA D5000 Birleşik Sorgulayıcı Cevaplayıcı Tanıma Tanıtma Sistemi Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir" diye konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK ÇAĞRISI

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğine dikkati çeken Aktürk, mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Aktürk’ün açıklamalarının ardından Milli Savunma Bakanlığınca basın mensuplarının soruları cevaplandı.

"TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs’ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile GKRY arasında imzalanan Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması'na ilişkin, "Doğu Akdeniz’de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz. Kıbrıs’ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile GKRY arasında imzalanan ve Ada’daki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs Antlaşmaları'na ve uluslararası hukuka aykırıdır. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar, Ada’nın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile KKTC’nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askerî ittifakın Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır" açıklamasını yaptı.

YUNAN UÇAKLARI İDDİASI YALANLANDI

Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddialara ilişkin de Bakanlık, şu açıklamayı yaptı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği’ yönündeki organize ve bilinçli provakatif iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yunanistan ve GKRY’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden, bölgedeki hassas dengeleri dikkate almayan ve zaman zaman KKTC hava sahasına yönelik ihlal niteliği taşıyan faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir. 7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal etmiş, bu nedenle KKTC’de konuşlu alarm reaksiyon nöbeti tutan iki adet F-16 uçağımız derhal tedbir amaçlı kaldırılmıştır. Uçaklarımız, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup, GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır. Bölgede gerginliği artıran ve provokatif nitelik taşıyan mağduriyet algısı oluşturmaya yönelik girişimler ve açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir."

Milli Savunma Bakanlığı tarafından İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan gerilime ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail ve ABD tarafından İran’a yapılan saldırılarla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasından sonra şiddetlenen çatışmalar küresel ve bölgesel istikrara zarar vermiştir. Diğer taraftan çatışmaların tekrar başlaması neticesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini, çatışmaların hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğumuzu yineliyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün grup toplantısında, "Arz-ı Mevud hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Akdeniz’de ve Kıbrıs'ta bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz ve takip ediyoruz. Kimse macera peşinde koşmasın, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur. Şayet İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini de bölgeyle birlikte tüm insanlık çekecektir. İsrail durdurulmalıdır, bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir, tarihin tekerrürüne izin verilmemelidir." ifadelerini kullanmıştı.