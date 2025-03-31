MSB: Karadeniz'de tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz’in Kefken açıklarında tespit edilen mayın, Su Altı Harekat ve Kurtarma Komutanlığımıza bağlı Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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