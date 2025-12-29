HABER

MSB: "Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetleri kapsamında 77 kilo 805 gram uyuşturucu madde ele geçirdi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında 77 kilo 805 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı hudut hatlarında arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Van hudut hattında gerçekleştirilen bir operasyonda 77 kilo 805 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetleri kapsamında 77.805 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

