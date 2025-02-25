Mucize gebelik… 12 yıl sonra hamilelik haberi aldı: Umudunu yitirdiği dönemde ‘perdeli rahmi’ olduğu tespit edildi…

Gülhan Burhankulu’nun yıllardır süren çocuğa sahip olma isteği, 12 yıllık evliliğinde 7 düşükle sonuçlanmıştı. Kendisinin yaşadığı bu zorlu süreçte birçok kez üzülüp moral kaybı yaşadı.

KONTROLLERDE ‘DERİN PERDE’ TESPİT EDİLDİ

Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a gittiği Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Burhankulu’nu muayene etti ve yapılan kontrollerde derin bir perde tespit etti. Prof. Dr. Çoksüer, bu tespitin ardından, hastanın tedavisinin doğru bir şekilde uygulanmasıyla sağlıklı bir gebelik oluştuğunu belirtti.

“PERDEYİ ALDIK VE GEBELİK OLUŞTU”

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, konuyla ilgili olarak, "Hastamızı muayene ettik ve derin perde vardı. O perdeyi aldık ve gebelik oluştu. Şu anda o kalp atışlarını da duyduk ve sağlıklı bir gebelik var" dedi.

RAHİM İÇİ PERDE NEDİR?

Rahim, normalde üçgen şeklinde olup, gebelik için embriyonun tutunduğu, gelişip beslendiği bir alandır. Ancak bazı durumlarda rahim içinde gelişen bir doku, rahmi kısmen ya da tamamen ikiye böler. Bu duruma rahim içi perde veya uterin septum denir. Bu, doğuştan gelen bir rahim şekil bozukluğudur.

Septum, rahmin içindeki bu doku parçası, genellikle ince ve perde gibi bir yapıya sahiptir. Rahmin üçgen yapısı, septum nedeniyle bazen bozulur ve rahim, kısmi veya tam olarak ikiye bölünebilir. Bu anormallik, rahmin şekliyle ilgili bir bozukluk olup, septum denilen doku rahmin normal fonksiyonlarını etkileyebilir.

Rahim içi perde, bazı kadınlarda tekrarlayan düşükler, erken doğum veya gebelikle ilgili gelişimsel sorunlara yol açabilir. Ancak her durumda bu tür komplikasyonlar görülmeyebilir. Perdenin rahmi tamamen ikiye bölmesi veya uzun olması, genellikle gebelikte sorunlara neden olabilirken, daha kısa ve küçük septumlar bazen herhangi bir problem yaratmayabilir.

(İHA)