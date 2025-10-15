HABER

Mudurnu’da tavuk çiftliğinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı Bulanık Köyü sınırları içerisinde 30 bin adetlik kapasiteye sahip Hüseyin Namdar’a ait tavuk kümesinin dış bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Civcivlerin 10 günlük olduğu öğrenilen kümesten dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar ve köydeki vatandaşlar hemen yangına müdahale etti.

GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınanak söndürüldü. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

