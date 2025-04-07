Mudurnu’nun yükseklerinde kar yükünü taşıyamayan binlerce ağaç devrildi!

Mudurnu ilçesinin yüksek kesimlerinde kış mevsiminde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yüksek noktalarda kar kalınlığı zaman zaman 2 metreye yaklaştı. Havaların ısınmasıyla birlikte karların erimesi sonrası ormanlardaki kış tahribatı ortaya çıktı.

1200 HEKTARLIK ALANIN ZARAR GÖRDÜ

Yüzde 75’i ormanlarla kaplı olan Mudurnu’da binlerce ağacın kar yükünü taşıyamayıp, kırılarak devrildiği görüldü. 1200 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, en fazla zararın Fındıcak köyü yakınlarındaki ormanda yaşandığı bildirildi. Ormanlarda hasar tespit çalışması sürerken, zarar gören alanlarda Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çalışma yapılacağı belirtildi.

(DHA)