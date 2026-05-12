Müfredatta dikkat çeken değişim! Bakan Tekin duyurdu: Haçlı Seferleri değil "saldırıları", coğrafi keşif değil "sömürgecilik" diyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında müfredatta bazı kavramların değiştirildiğini açıkladı. İstanbul’da düzenlenen programda konuşan Tekin, “Haçlı Seferleri” ifadesinin artık “Haçlı Saldırıları” olarak kullanılacağını belirtirken, “Coğrafi Keşifler” kavramının da “Sömürgeciliğin Başlangıcı” şeklinde değiştirildiğini duyurdu.

Gökçen Kökden

İstanbul’daki Büyük Çamlıca Camii yerleşkesinde bulunan 1071 Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinliğinde konuşan Bakan Tekin, yeni müfredatla birlikte Batı merkezli kavramların yeniden değerlendirildiğini söyledi.

"BİZE DAYATILAN KAVRAMLARI DEĞİŞTİRDİK"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile müfredatta önemli düzenlemeler yaptıklarını belirten Tekin, bazı ifadelerin öğrencilerin zihin dünyasını doğrudan etkilediğini söyledi.


“Haçlı Seferleri” ifadesinin masumlaştırılmış bir kullanım olduğunu savunan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Sefer dediğimizde bizim literatürümüzde makul bir şey çağrıştırıyor. Oysa bu bir saldırıydı. Bu nedenle müfredatta ‘Haçlı Seferleri’ kavramını kaldırdık, yerine ‘Haçlı Saldırıları’ ifadesini kullanıyoruz.”

Bakan Tekin, yalnızca tarih terminolojisinde değil, farklı alanlarda da kavramsal değişikliklere gidildiğini ifade etti. “Coğrafi Keşifler” ifadesinin de yanlış bir bakış açısı oluşturduğunu belirten Tekin, Avrupa merkezli tarih anlatısının eleştirildiğini söyledi.

Tekin, “Coğrafi keşifler aslında sömürgeciliğin başlangıcıdır” diyerek yeni müfredatta bu yaklaşımın esas alındığını dile getirdi.

“ORTA ASYA DEĞİL, TÜRKİSTAN”

Konuşmasında “Orta Asya” kavramına da değinen Yusuf Tekin, bu ifadenin İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan siyasi atmosferin ürünü olduğunu savundu. Tekin, “Bilimsel literatürde bunun karşılığı Türkistan’dır” ifadelerini kullanırken, “Ege Denizi” yerine geçmişte kullanılan “Adalar Denizi” örneğini de verdi. Bu kavramların milli bilinç üzerinde etkili olduğunu belirten Tekin, eğitim sisteminde bu konuda hassas davrandıklarını söyledi.

"MİLLİ ŞUUR HER ZAMAN ZİNDE OLMALI"

Bakan Tekin, konuşmasında milli bilinç ve değerler vurgusu da yaptı. İsrail’in Gazze saldırıları sonrası okullarda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Tekin, eğitim sisteminde adalet, insan hakları, vatan sevgisi ve dayanışma gibi kavramların öne çıkarıldığını söyledi. “Emperyal güçlerin gözü kulağı bizim üzerimizde” diyen Tekin, milli şuurun sürekli canlı tutulması gerektiğini ifade etti.

“BİZİ TALİBANİZM İLE SUÇLADILAR”

Ramazan ayında okullarda gerçekleştirilen etkinliklere yönelik eleştirilere de değinen Bakan Tekin, bazı kesimlerin yapılan çalışmaları “Talibanizm” olarak nitelendirdiğini söyledi. Etkinliklerin tamamen gönüllülük esasına göre yapıldığını vurgulayan Tekin, öğrencilerin paylaşma, merhamet, dürüstlük ve yardımlaşma gibi değerleri öğrenmesini amaçladıklarını ifade etti. Program sonunda Ramazan ayı boyunca okullarını süsleyen öğrencilere ödüller verilirken, etkinlikte öğrencilerin Bakan Tekin’e yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

