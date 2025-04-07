Müftü hakkında soruşturma başlatılmıştı! Çatalca Belediyesi Volkan Konak’ın adını ölümsüzleştirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak hakkında yaptığı ve tepki çeken sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatılmasının ardından Çatalca Belediyesi’nden dikkat çeken bir karar alındı. Çatalca Belediye Meclisi, Çatalca İlçe Müftülüğü binasının hemen arkasında yer alan Nar Sokak’ın ismini Volkan Konak Sokağı olarak değiştirdi.

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel alınan kararı şu ifadelerle açıkladı:

VOLKAN KONAK’IN İSMİNİ ÇATALCA'MIZDA YAŞATACAĞIZ

Sanatıyla milyonların kalbine dokunan, duruşuyla her zaman saygı uyandıran kıymetli sanatçımız Volkan Konak’ın ismini Çatalca’mızda yaşatacağız.

SOKAĞIN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

İlçe Müftülük binasının hemen arkasında yer alan Nar Sokak’ın ismi, Çatalca Belediye Meclisimizin Nisan ayı 1. Birleşiminde oy birliğiyle aldığımız kararla, ‘Volkan Konak Sokağı’ olarak değiştirildi.

MECLİS ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bugün gerçekleştirdiğimiz Çatalca Belediye Meclisi Nisan ayı 1.Birleşiminde alınan kararın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.

NE OLMUŞTU?

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, sanatçı Volkan Konak'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler kamuoyunda büyük tepki toplamış ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

(EKOLTV)