HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Müftü hakkında soruşturma başlatılmıştı! Çatalca Belediyesi Volkan Konak’ın adını ölümsüzleştirdi

Sanatçı Volkan Konak’ın vefatının ardından hakkında yapılan tartışmaların ardından, Çatalca Belediyesi dikkat çeken bir karara imza attı. İlçe Müftüsü’nün tepki çeken ifadelerinin hemen sonrasında, Müftülük binasının arkasındaki bir sokağa “Volkan Konak Sokağı” ismi verildi. Karar, Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alındı.

Müftü hakkında soruşturma başlatılmıştı! Çatalca Belediyesi Volkan Konak’ın adını ölümsüzleştirdi
Begüm Özkaynak

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak hakkında yaptığı ve tepki çeken sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatılmasının ardından Çatalca Belediyesi’nden dikkat çeken bir karar alındı. Çatalca Belediye Meclisi, Çatalca İlçe Müftülüğü binasının hemen arkasında yer alan Nar Sokak’ın ismini Volkan Konak Sokağı olarak değiştirdi.

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel alınan kararı şu ifadelerle açıkladı:

VOLKAN KONAK’IN İSMİNİ ÇATALCA'MIZDA YAŞATACAĞIZ

Sanatıyla milyonların kalbine dokunan, duruşuyla her zaman saygı uyandıran kıymetli sanatçımız Volkan Konak’ın ismini Çatalca’mızda yaşatacağız.

volkan1

SOKAĞIN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

İlçe Müftülük binasının hemen arkasında yer alan Nar Sokak’ın ismi, Çatalca Belediye Meclisimizin Nisan ayı 1. Birleşiminde oy birliğiyle aldığımız kararla, ‘Volkan Konak Sokağı’ olarak değiştirildi.

MECLİS ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bugün gerçekleştirdiğimiz Çatalca Belediye Meclisi Nisan ayı 1.Birleşiminde alınan kararın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.

catalca-jpeg

NE OLMUŞTU?

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, sanatçı Volkan Konak'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler kamuoyunda büyük tepki toplamış ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

(EKOLTV)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika| Bursa'da 3.5 büyüklüğünde depremSon dakika| Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Beyaz Saray duyurdu! Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildiBeyaz Saray duyurdu! Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi

Anahtar Kelimeler:
vefat Çatalca Volkan Konak sokak belediye müftülük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

MHP duyurdu! Bahçeli'nin talimatı üzerine Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayet geri çekildi

MHP duyurdu! Bahçeli'nin talimatı üzerine Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayet geri çekildi

Devlet Bahçeli ateş püskürdü

Devlet Bahçeli ateş püskürdü

Narin kaybolduğunda ailesi oyun oynayıp, haber okumuş...

Narin kaybolduğunda ailesi oyun oynayıp, haber okumuş...

Sahte kadın profiliyle dolandırdılar! 12 şüpheli tutuklandı

Sahte kadın profiliyle dolandırdılar! 12 şüpheli tutuklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.