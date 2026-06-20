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Müftülük makamı tartışması: "Fetva makamına müftüden başkası oturamaz"

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, Sinop İl Müftülüğü tarafından paylaşılan bir fotoğrafta "stajyer vali yardımcısı vekili"nin il müftüsü makam koltuğunda oturduğunun görülmesi üzerine açıklama yaparak, "Fetva makamına müftüden başkası oturamaz" dedi.

Müftülük makamı tartışması: "Fetva makamına müftüden başkası oturamaz"

Fotoğrafın kamuoyuna yansımasının ardından değerlendirmede bulunan Gül, devlet teamüllerine göre il müftüsünün makam koltuğuna yalnızca Diyanet İşleri Başkanı veya il müftüsünün mülki amiri olan valinin oturabileceğini ifade etti.

Müftülük makamı tartışması: "Fetva makamına müftüden başkası oturamaz" 1

"FETVA MAKAMINA MÜFTÜDEN BAŞKASI OTURAMAZ"

Gül, kaymakam, vali yardımcısı, vali yardımcısı vekili, stajyer ya da diğer kamu görevlilerinin makam koltuğunu kullanmasının devlet gelenekleri ve protokol kuralları açısından uygun olmadığını savundu.

Müftülük makamının temsil ettiği manevi ağırlığa ve kurumsal saygınlığa dikkat çeken Gül, birçok valinin de "Fetva makamına müftüden başkası oturamaz" anlayışıyla hareket ettiğini belirtti.

Müftülük makamı tartışması: "Fetva makamına müftüden başkası oturamaz" 2

AÇIKLAMA YAPILDI

Konunun kişilerden bağımsız olarak makamın itibarıyla ilgili olduğunu vurgulayan Gül, "Sendika olarak müftülük makamının itibarını zedeleyen bu tür görüntüleri doğru bulmuyor, tüm kurumları devlet geleneklerine ve protokol hassasiyetine uygun davranmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaymakam Sinop diyanet
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