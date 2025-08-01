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Muğla 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Muğla 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Muğla'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C civarında, gece ise 22°C civarında olacak. Nem oranı %38 seviyelerinde, yağış ihtimali düşüktür. Rüzgar hafif esecek ve güneydoğu yönünden esmesi beklenmektedir.

2 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 34°C'ye kadar yükselebilir. Hafif rüzgarlar devam edecektir. 3 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 33°C civarında kalması bekleniyor. Bu günde hafif yağmur ihtimali bulunmaktadır. 4 Ağustos Pazartesi günü ise hava sıcaklığı yine 33°C civarında olacak. Güneşli bir gün yaşanması öngörülmektedir.

Muğla'da bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Nem oranı da artmaktadır. Bu nedenle, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Günlük aktiviteleri sabah veya akşam serinliğinde planlamak aşırı sıcaklardan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgar hafif eserse, açık alanlarda serinleme sağlanabilir. Ancak, rüzgarın hızının artabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

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hava durumu Muğla
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