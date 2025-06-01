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Muğla 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 1 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, yer yer sağanak yağışlarla beklenmektedir.

Muğla 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacak. Bu, ılıman bir hava koşulunu işaret etmektedir. 2 Haziran Pazartesi günü güneşli bir hava ile başlayacak. Sıcaklıklar 29°C'ye kadar yükselecektir. 3 Haziran Salı günü ara ara orta kuvvetli yağmurlar beklenmektedir. 4 ve 5 Haziran Çarşamba ve Perşembe günleri açık hava koşulları devam edecektir. Ancak 6 ve 7 Haziran Cuma ve Cumartesi günlerinde bölgesel düzensiz yağmurlar görülebilir.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Yağmurlu günlerde, su birikintilerinden kaçınmak ve kaygan zeminlere dikkat etmek önem taşır. Yüksek sıcaklıkların beklendiği günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Sıcak havalarda bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek çok faydalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda uçabilecek eşyaların sabitlenmesi, olası kazaların önüne geçecektir. Hava koşullarına uygun giyinmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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