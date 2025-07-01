Muğla 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 1 Temmuz 2025 Salı günü, bol güneş ışığı altında 37°C'lik yüksek sıcaklıkla güne başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı 22°C civarında olacak. 2 Temmuz Çarşamba günü de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 38°C'ye ulaşacak. 3 Temmuz Perşembe günü ise hava sıcaklığının 36°C civarında seyretmesi öngörülüyor. 4 Temmuz Cuma günü, sıcaklık 37°C'ye yükselecek. 5 Temmuz Cumartesi günü, güneşli ve sıcak havanın devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi, cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkmadan önce yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında gölgede kalmak veya koruyucu giysiler giymek, korunmaya yardımcı olacaktır.

Sıcak havalarda vücut su kaybı hızlanır. Bu durum dehidrasyona yol açabilir. Gün boyunca bol su içmek, vücut dengesini korumak açısından önemlidir. Aşırı sıcaklar baş ağrısı, halsizlik ve mide bulantısı gibi belirtilere yol açabilir. Bu tür belirtiler görüldüğünde, serin bir ortamda dinlenmek ve su tüketimini artırmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için daha risklidir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunmak için dikkatli olmaları önemlidir. Gerekirse tıbbi yardım almak gerekir. Açık hava etkinlikleri sırasında aşırı egzersizden kaçınmak ve vücudu aşırı yormamak da önemli bir noktadır.

Yüksek sıcaklıkların orman yangınları riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması çevre güvenliği açısından büyük önem taşır.