HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da hava durumu, 2 Kasım 2025 itibarıyla artan bulutlar ve 26°C sıcaklık ile dikkat çekiyor. Özellikle nem oranının %88 olması, havayı daha sıcak hissettirebilir. Kısmen güneşli hava, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesine neden olacak. 6 Kasım'daki sağanak yağmurlar ani su baskınlarına yol açabileceğinden dışarıda dikkatli olunması gerekiyor. Kat kat giyinmek, vücut ısısını dengede tutmanıza yardımcı olabilir.

Muğla 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 26°C'ye kadar yükselecek. Sıcaklık, bölgenin tipik Kasım ayı ortalamasının üzerindedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin hissedilebilir. Nem oranı %88 civarında olacak. Bu durum, hava sıcaklığını daha yüksek hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 3 Kasım Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hüküm sürecek. Sıcaklıklar 26°C civarında olacak. 4 Kasım Salı günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 26°C’ye ulaşacak. Hava kısmen güneşli kalacak. 5 Kasım Çarşamba günü, artan bulutlarla sıcaklıklar 24°C'ye düşecek. 6 Kasım Perşembe günü yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 25°C civarında olacak. 7 Kasım Cuma günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında kalacak. 8 Kasım Cumartesi günü, bulutlar artacak ve sıcaklıklar 22°C'ye düşecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 6 Kasım'daki sağanak yağmurlar ani su baskınlarına neden olabilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Ayrıca, nem oranının yüksek olduğu günlerde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gün boyunca sıcaklıklar 20°C ile 26°C arasında değişecek. Kat kat giyinmek, vücut ısısını dengede tutar. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek faydalı olacaktır.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler beklenmektedir. Bu değişikliklere uygun şekilde hazırlıklı olmak gereklidir. Hem konforlu hem de güvenli bir hafta geçirmenize katkı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birçok yol ulaşıma kapatıldı! İstanbul trafiğine 'maraton' ayarıBirçok yol ulaşıma kapatıldı! İstanbul trafiğine 'maraton' ayarı
4 ülkeden 11 suçlu Türkiye'ye getirildi4 ülkeden 11 suçlu Türkiye'ye getirildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.