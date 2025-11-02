Muğla 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 26°C'ye kadar yükselecek. Sıcaklık, bölgenin tipik Kasım ayı ortalamasının üzerindedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin hissedilebilir. Nem oranı %88 civarında olacak. Bu durum, hava sıcaklığını daha yüksek hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 3 Kasım Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hüküm sürecek. Sıcaklıklar 26°C civarında olacak. 4 Kasım Salı günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 26°C’ye ulaşacak. Hava kısmen güneşli kalacak. 5 Kasım Çarşamba günü, artan bulutlarla sıcaklıklar 24°C'ye düşecek. 6 Kasım Perşembe günü yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 25°C civarında olacak. 7 Kasım Cuma günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında kalacak. 8 Kasım Cumartesi günü, bulutlar artacak ve sıcaklıklar 22°C'ye düşecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 6 Kasım'daki sağanak yağmurlar ani su baskınlarına neden olabilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Ayrıca, nem oranının yüksek olduğu günlerde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gün boyunca sıcaklıklar 20°C ile 26°C arasında değişecek. Kat kat giyinmek, vücut ısısını dengede tutar. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek faydalı olacaktır.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler beklenmektedir. Bu değişikliklere uygun şekilde hazırlıklı olmak gereklidir. Hem konforlu hem de güvenli bir hafta geçirmenize katkı sağlar.