Muğla 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava koşulları farklı ilçelerde değişiklik göstermektedir. Örneğin, Bodrum'da kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Fethiye'de ise açık ve güneşli bir gün öngörülmekte. Marmaris'te parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bu farklılıklar Muğla'nın coğrafi yapısı ve mikroklima özellikleri ile ilgilidir.

4 Aralık Perşembe günü Muğla genelinde hafif yağmurlar bekleniyor. 5 Aralık Cuma günü yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemel. 6 ve 7 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri kısa süreli sağanaklar ve çiseleyen yağmurlar söz konusu. Bu süreçte hava sıcaklıkları 10-18°C arasında değişecek.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için bazı önlemler almayı gerektirebilir. Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymesi gerekiyor. Yağmurluk gibi koruyucu ekipman bulundurmak da faydalı olacaktır. Ayrıca yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sahilde vakit geçireceklerin deniz koşullarını göz önünde bulundurması gerekir.

Sonuç olarak, Muğla'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişken olacak. Yağışların artması bekleniyor. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek çok önemlidir. Gerekli önlemleri almak da unutulmamalıdır.