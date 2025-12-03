HABER

Muğla 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 3 Aralık 2025 tarihi itibarıyla hava durumu farklı ilçelerde değişiklik göstermekte. Bodrum'da kapalı, Fethiye'de güneşli, Marmaris'te ise parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. 4-7 Aralık tarihleri arasında yağmur ihtimali mevcut. Açık hava etkinlikleri planlayanların, hava koşullarını dikkate alarak uygun kıyafetler giymesi önem taşıyor. Yağışların yol koşullarını etkileyebileceği unutulmamalıdır. Hava durumunu kontrol etmek, planları etkileyebilir.

Melih Kadir Yılmaz

Muğla'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava koşulları farklı ilçelerde değişiklik göstermektedir. Örneğin, Bodrum'da kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Fethiye'de ise açık ve güneşli bir gün öngörülmekte. Marmaris'te parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bu farklılıklar Muğla'nın coğrafi yapısı ve mikroklima özellikleri ile ilgilidir.

4 Aralık Perşembe günü Muğla genelinde hafif yağmurlar bekleniyor. 5 Aralık Cuma günü yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemel. 6 ve 7 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri kısa süreli sağanaklar ve çiseleyen yağmurlar söz konusu. Bu süreçte hava sıcaklıkları 10-18°C arasında değişecek.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için bazı önlemler almayı gerektirebilir. Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymesi gerekiyor. Yağmurluk gibi koruyucu ekipman bulundurmak da faydalı olacaktır. Ayrıca yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sahilde vakit geçireceklerin deniz koşullarını göz önünde bulundurması gerekir.

Sonuç olarak, Muğla'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişken olacak. Yağışların artması bekleniyor. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek çok önemlidir. Gerekli önlemleri almak da unutulmamalıdır.

