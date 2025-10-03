Muğla 03 Ekim Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 3 Ekim 2025 Cuma günü, gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gün boyunca hissedilen sıcaklık 23.8°C olacak. En düşük sıcaklık 15.6°C, en yüksek sıcaklık 23.8°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %88, rüzgar hızı ise 8.7 km/saat ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:01, gün batımı saati 18:45 olarak belirlenmiş.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler öngörülüyor. 4 Ekim Cumartesi, gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü, sisli hava koşulları etkili olacak. 6 Ekim Pazartesi günü ise açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 36°C’ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağışlar sırasında su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Sürüş esnasında dikkatli olmak gerekmektedir. Sıcaklıklar artınca, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Bol su tüketimi de sağlığınız açısından önemlidir. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak olumsuz hava şartlarından etkilenmemenizi sağlar.