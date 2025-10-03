HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 03 Ekim Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 03 Ekim Cuma hava durumu yağışlı olacak. İşte detaylar...

Muğla 03 Ekim Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 3 Ekim 2025 Cuma günü, gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gün boyunca hissedilen sıcaklık 23.8°C olacak. En düşük sıcaklık 15.6°C, en yüksek sıcaklık 23.8°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %88, rüzgar hızı ise 8.7 km/saat ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:01, gün batımı saati 18:45 olarak belirlenmiş.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler öngörülüyor. 4 Ekim Cumartesi, gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü, sisli hava koşulları etkili olacak. 6 Ekim Pazartesi günü ise açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 36°C’ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağışlar sırasında su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Sürüş esnasında dikkatli olmak gerekmektedir. Sıcaklıklar artınca, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Bol su tüketimi de sağlığınız açısından önemlidir. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak olumsuz hava şartlarından etkilenmemenizi sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hazırlıklı olun!Manisa'da kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hazırlıklı olun!
MİT, MOSSAD casusunu yakaladı!MİT, MOSSAD casusunu yakaladı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.