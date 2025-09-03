Muğla 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü, tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 18°C olacak. Nem oranı %45 seviyelerinde kalacak. Rüzgar güneydoğudan saatte yaklaşık 11 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 4 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığının 30°C, gece sıcaklığının ise 18°C olması öngörülüyor. 5 Eylül Cuma günü de gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 18°C olacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinliği planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemli. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, cilt koruması açısından gereklidir. Yüksek sıcaklıklarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirebilirler. Rüzgarın güneydoğudan esmesi, deniz kenarlarında deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olabileceği anlamına gelir. Denize girerken suyun sıcaklığını kontrol etmek ve aşırı uzun süreli yüzmelerden kaçınmak önemlidir.