Muğla 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 19°C civarında seyredecek. Nem oranı %34 ile %69 arasında değişecek. Güneybatıdan saatte yaklaşık 13 km hızla esecek rüzgarlar bekleniyor.

5 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 33°C olması tahmin ediliyor. 6 Ağustos Çarşamba günü de sıcaklığın 33°C olması bekleniyor. 7 Ağustos Perşembe günü de hava sıcaklığı 33°C civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Ağustos ayı boyunca Muğla'da ortalama gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 19°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı genellikle düşüktür. Nem oranı da %38 civarındadır.

Sıcak hava koşulları nedeniyle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, zararlı etkilere karşı koruma sağlar. Ayrıca bol su tüketmek ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih etmek de faydalıdır. Sıcak saatlerde kapalı alanlarda kalmak veya gölgelik yerleri tercih etmek önerilir.

Sıcak hava koşulları yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle bu bireylerin sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları veya daha serin saatleri tercih etmeleri gerekir. Ayrıca aşırı sıcakların yangın riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılması önemlidir.

Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmanızda fayda vardır. Ani değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak sağlığınızı korur.