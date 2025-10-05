Muğla 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı ise %30 ile %55 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 4 km/s ile 13 km/s arasında olacak. Gün doğumu saati 07:03, gün batımı saati ise 18:42 olarak tahmin ediliyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 6 Ekim Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C ile 17°C arasında değişmesi öngörülüyor. 7 Ekim Salı günü ise yer yer şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C ile 14°C arasında olacak. 8 Ekim Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 18°C ile 12°C arasında değişecek. 9 Ekim Perşembe günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 22°C ile 13°C arasında seyredecek.

Bu süreçte hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 7 ve 8 Ekim tarihlerindeki sağanak yağışlar ve gök gürültülü hava koşulları, açık hava etkinliklerini engelleyebilir. Bu tarihlerde açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmesi faydalı olacaktır. Gerekirse planları ertelemek gerekebilir. Ayrıca, kapalı alanlara yönelmek de önemli bir seçenek olabilir. Ani hava değişikliklerine karşı uygun kıyafet ve ekipman hazırlığı yapmak, sağlık sorunlarının önüne geçebilir.