Muğla 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 12 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %65 ile %67 arasında değişecek.

Cumartesi günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 34°C'ye kadar çıkabilir. Gece sıcaklığı 21°C civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 12 km hızla esecek. Nem oranı %65 ile %66 arasında değişecek.

Pazar günü hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklık 34°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı 21°C civarında kalacak. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 12 km hızla esecek. Nem oranı %65 ile %66 arasında değişecek.

Eylül ayı boyunca Muğla'da ortalama sıcaklıklar 23.2°C, en düşük sıcaklıklar 20.2°C ve en yüksek sıcaklıklar 26.5°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı 20 mm civarındadır ve nem oranı %63 civarındadır.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda bulunacakların güneş koruyucu kullanmaları önemlidir. Şapka takmaları ve bol sıvı tüketmeleri de faydalı olacaktır. UV ışınlarının yüksek olduğu öğle saatlerinde gölgede kalmak sağlığınız için yararlıdır. Ani yağışların beklendiği Cumartesi günü için yanınızda şemsiye bulundurmanızda fayda var. Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığının 27°C civarında olduğu unutmamalıdır. Denize girmeyi planlayanların suyun sıcaklığını göz önünde bulundurmaları önerilir.