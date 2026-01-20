HABER

Muş’ta 303 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 303 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler hastalara ulaşabilmek için zorlu şartlara rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Muş’ta iki gün boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kırsal bölgelerde 303 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler hem yolları açmak hem de hastalara ulaşmak için seferber oldu. Yoğun kar yağışının ardından Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. Zorlu hava şartları nedeniyle sağlık ekipleri de hasta kurtarma operasyonlarında güçlük yaşadı. Ambulanslar, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte zorlanırken, bazı ambulanslar yolda kara saplandı. Hastaların hastaneye ulaştırılması için büyük çaba sarf eden sağlık ekiplerine, il özel idaresi ekipleri destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde birçok köy yolunda ulaşım yeniden sağlanırken, hastaların sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muş'ta 303 köy yolu ulaşıma kapandı 4

Muş
