Muğla 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 26°C ile 13°C arasında değişecek. 6 Kasım Perşembe günü sağanak yağmurlar bekleniyor; sıcaklık 24°C ile 12°C arasında olacak. 7 Kasım Cuma günü ise bölgesel düzensiz yağmurlar devam edecek ve sıcaklık 23°C ile 11°C arasında test edilecek. Hava koşullarına uygun önlemler almak önem arz ediyor.

Muğla'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık ise 13°C civarında seyredecek. Nem oranı %88, rüzgar hızı 14 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:35, gün batımı ise 18:05 olarak bekleniyor.

6 Kasım Perşembe günü hava koşullarında hafif bir değişiklik öngörülüyor. Yer yer sağanak yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı %52, rüzgar hızı ise 7 km/saat tahmin ediliyor.

7 Kasım Cuma günü bölgesel düzensiz yağmurların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 11°C arasında olacak. Nem oranı %54, rüzgar hızı ise 7 km/saat öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edilmelidir. Yağışlar yol koşullarını etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Hız limitlerine uyulması gerekir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler olası olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olur.

