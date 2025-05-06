Muğla 06 Mayıs Salı hava durumu: Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu güneşli, sıcaklık ise 25°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 26°C ile 28°C arasında değişecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. 8 Mayıs Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava durumu öngörülüyor.

Bu dönemde sıcaklıklar 20°C ile 28°C arasında değişecek. Nem oranı %55 ile %65 arasında olacak. Rüzgarlar genellikle kuzey yönünden esecek. Rüzgar hızı saatte 12 km ile 15 km arasında değişecek.

Bu hava koşullarında açık hava etkinlikleri ve plaj ziyaretleri için uygun bir dönemdesiniz. Gün ortasında güneş ışınları güçlü olabilir. Güneş koruyucu kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir rüzgar olabileceğinden, hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmak iyi bir fikirdir.

Özellikle 8 Mayıs Perşembe günü için hava raporlarında parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Bu nedenle, o gün için planladığınız açık hava etkinliklerinde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.

Genel olarak, önümüzdeki günlerde Muğla'da hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, keyifli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.