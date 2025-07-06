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Muğla 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Muğla 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Muğla'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında, yüksek sıcaklıklarla geçecek. Sıcaklıkların 37°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu değer, bölgedeki yazın tipik sıcaklıklarına uygun. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 7 Temmuz Pazartesi günü 37°C, 8 Temmuz Salı günü 40°C, 9 Temmuz Çarşamba günü 40°C, 10 Temmuz Perşembe günü ise 38°C olacak.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir faktördür. Gün boyunca güneş ışığından korunmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı önleyebilir. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak da faydalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek, vücut ısısını dengede tutar.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için risk oluşturur. Bu grupların daha dikkatli olmaları önemlidir. Gerekli durumlarda tıbbi yardım alınmalıdır. Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırabilir. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır.

Bu sıcak günlerde deniz ve havuz gibi serinleme yöntemlerini kullanmak eğlenceli ve serinletici bir seçenek olabilir. Suya girmeden önce yeterli süre beklemek önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde denize girmemek cilt sağlığı açısından faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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