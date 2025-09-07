HABER

Muğla 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 7 Eylül 2025 Pazar günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında, gece ise 15°C civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden 18 km/s hızla esecek. Yağış ihtimali %4 civarında.

Muğla 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 8 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklıkları 30°C civarında olacak. Yağış ihtimali %21 olarak tahmin ediliyor. 9 Eylül Salı günü sıcaklıklar 29°C civarında gerçekleşecek. Yağış ihtimali %24 olarak öngörülüyor. 10 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklıkları yine 30°C civarında olacak. Yağış ihtimali %9 olarak bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanların bazı önlemler almasını gerektiriyor. Gündüz saatlerinde güneş ışınları dik açılarla gelecektir. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Bol su tüketmek, vücudun susuz kalmasını önler. Ayrıca serin kalmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalıdır. Rüzgar kuzey yönünden eseceği için, deniz kenarında rüzgarın etkisiyle oluşabilecek dalgalara karşı dikkat edilmelidir. Denize girmeyi planlayanların, deniz güvenliği kurallarına uyması ve can yeleği kullanması önerilir.

