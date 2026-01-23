HABER

iPhone kullanan herkesi ilgilendiren sorun! 'Bende olmaz' demeyin, bu ayarı hemen kontrol edin

iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir sorun ortaya çıktı. Bu sorun nedeniyle tüm iPhone kullanıcılarının 'bende olmaz' demeyip iPhone ayarını kontrol etmesi gerekiyor.

Enes Çırtlık

Akıllı telefonlar, sundukları gelişmiş özelliklerle hayatımızın merkezinde yer alsa da karmaşık yapıları gereği zaman zaman beklenmedik teknik aksaklıklar veya yazılımsal hatalar yaşatabiliyor. En güvendiğimiz temel fonksiyonların bile aniden devre dışı kalması veya ayarların isteğimiz dışında değişmesi, kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor. Özellikle genelde sabah uyanmak için kritik öneme sahip olan alarmlarda yaşanan sorunlar, bizleri olumsuz etkileyebiliyor. Tıpkı iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren can sıkıcı bir sorun ortaya çıktı.

BAZI IPHONE KULLANICILARI 'SESSİZ ALARM' SORUNU YAŞIYOR

Webtekno'da yer alan habere göre, Bazı kullanıcılar, telefonları sessizde olmasa bile alarmın hiç ses çıkarmadan çaldığını fark etti.

Teknoloji sitesi 9to5Mac’e göre problem, iPhone ayarlarında fark edilmeden yapılan bir değişiklikten kaynaklanıyor. Bazı kullanıcıların alarm sesi, bilinmeyen bir nedenle “Yok (None)” seçeneğine geçmiş durumda. Bu da alarmın teknik olarak çalmasına rağmen tamamen sessiz kalmasına yol açıyor.

BU SEÇENEKLERİ KAPATIN

Üstelik sorun sadece bununla sınırlı değil. Alarm sesi seviyesi, Ayarlar > Ses ve Dokunuş menüsündeki zil sesi kaydırıcısına bağlı. Eğer "Düğmelerle Değiştir" seçeneği açıksa, yan ses tuşlarına basmak alarm sesini de düşürebiliyor. Uzmanlar, alarmın her zaman duyulabilir seviyede kalması için bu seçeneğin kapatılmasını öneriyor.

Bir diğer önemli detay ise Face ID’nin "Dikkat Farkındalığı" özelliği. Bu özellik açıkken iPhone, kullanıcı ekrana baktığını algıladığında alarm sesini otomatik olarak kısabiliyor. Çözüm için Ayarlar > Face ID ve Parola > Dikkat Farkındalığı Özellikleri yolunu izleyerek bu seçeneği kapatmak mümkün.

Özetle çoğu kullanıcının başına böyle bir sorun gelmemiş olabilir ama gelmeyeceğinin garantisi yok. O yüzden bu ayarlara göz atmanızda fayda var.

akıllı telefon Apple iPhone
