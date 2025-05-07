Muğla 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu az bulutlu ve açık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 11°C'ye düşecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 8 Mayıs Perşembe günü gündüz hava sıcaklığı 22°C, gece ise 10°C olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 9 Mayıs Cuma günü de benzer sıcaklıklar ve parçalı bulutlu hava koşulları öngörülüyor. 10 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 11°C olacak. Yine parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve stabil olacak. Sabaha ve akşama dikkat edin. Hava sıcaklıkları bu saatlerde düşebilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Gerekirse rüzgar koruyucu önlemler alınmalıdır.