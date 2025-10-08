HABER

Muğla 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü, farklı hava koşullarıyla karşılaşacaktır.

Cansu Akalp

Muğla, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü, farklı hava koşullarıyla karşılaşacaktır. Bodrum'da açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Köyceğiz'de gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacaktır. Fethiye'de hafif sağanak yağmurlar öngörülmektedir. Dalaman'da hafif sağanak yağmurların olması tahmin ediliyor. Datça'da kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Milas'ta gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Ortaca'da hafif sağanak yağmurlar olacağı öngörülmektedir.

9 Ekim Perşembe günü, Muğla genelinde bazı değişiklikler bekleniyor. Bodrum'da kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Fethiye'de ise açık ve güneşli bir hava öngörülmektedir. Dalaman'da kapalı ve bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Milas'ta gök gürültülü sağanak yağışlı hava koşulları beklenmektedir. Datça'da kapalı ve bulutlu bir hava görülecektir. Ortaca'da hafif sağanak yağmurlar beklenmektedir.

10 Ekim Cuma günü, Muğla'daki hava koşullarında değişiklikler öngörülmektedir. Bodrum'da açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Fethiye'de hafif çiseleyen yağmurlar etkili olacaktır. Dalaman'da parçalı bulutlu bir hava tahmin edilmektedir. Milas'ta kapalı ve bulutlu hava koşulları görülecektir. Datça'da açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Ortaca'da hafif sağanak yağmurlar devam edebilir.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Bodrum ve Fethiye gibi bölgelerde güneşli hava, etkinlikler için uygundur. Ancak, Köyceğiz ve Milas gibi bölgelerdeki gök gürültülü sağanak yağışlar, etkinlikleri olumsuz etkileyebilir. Güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır. Gerekirse iç mekan etkinliklerine yönelmek iyi bir seçenek olabilir.

Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Bu durum, trafikte seyahat edenler için risk oluşturabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymalısınız. Takip mesafenizi artırmalı ve dikkatli olmalısınız. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmalısınız. Mümkünse dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız.

