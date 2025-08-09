HABER

Muğla 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Muğla, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklıkları artırabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 27°C civarında olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 10 Ağustos Pazar günü, hava sıcaklığının 42°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. 11 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklığın 40°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir.

Yüksek sıcaklıklarda vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bu durum sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Mümkünse kapalı ve serin ortamlarda kalmak gerekir. Ayrıca, bol su tüketmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri, sabah erken saatler veya akşam serinliğinde yapılmalıdır.

Sıcak hava dalgalarının uzun sürmesi, su kaynaklarının azalmasına yol açabilir. Bu da orman yangınları riskini artırır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Gereksiz su tüketiminden kaçınılmalı, suyun verimli kullanılması sağlanmalıdır.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha hassastır. Bu grupların sıcak havalarda dikkatli olmaları gerekir. Gerekirse sağlık kuruluşlarına başvurmalıdırlar.

hava durumu Muğla
