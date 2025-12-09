Muğla 09 Aralık Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 16°C civarında seyredecek. Bu durum, bölge halkı için rahat bir gün sunacak. Milas ve Bodrum ilçelerinde sıcaklık 16°C ile 18°C arasında değişecek. Rüzgar hızları 4 km/s ile 6 km/s arasında olacak. Bu durum, hava koşullarının sakin olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde, 10 ve 11 Aralık tarihlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 16°C ile 17°C arasında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak.

Ilıman hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket veya kazak giymek yararlı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlar. Gündüz saatlerinde ise rahat ve hafif kıyafetler tercih edilebilir. Ayrıca, açık hava etkinlikleri planlamak, bu güzel havadan yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava koşulları elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Doğanın tadını çıkarabilirsiniz.