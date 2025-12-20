HABER

Camiye giren pitbull yakalandı, sahibine işlem yapıldı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, cuma namazı öncesinde vaazın sürdüğü esnada pitbull cinsi bir köpek camiye girdi. Olayın ardından yakalanan köpeğin sahibi N.U. hakkında, hayvanı çevre için tehlike oluşturacak biçimde serbest bırakmak gerekçesiyle adli işlem başlatıldı; ayrıca idari para cezası uygulandı.

Olay, dün cuma namazı hazırlıklarının sürdüğü sırada meydana geldi. Tasmalı pitbull, açık kapıdan cami içerisine girdi. Köpeği fark eden cemaat, durumu görevlilere bildirirken, cami içinde kısa süreli hareketlilik yaşandı.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, köpek çevredeki vatandaşların da yardımıyla cami dışına çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, namaz öncesi yaşanan durum cami cemaati arasında endişeye yol açtı.

CEMAAT BÜYÜK KORKU YAŞADI

Çayırova Belediyesi ekipleri tarafından yakalanan pitbull cinsi köpek, belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi. Yapılan incelemeler sonucunda köpeğin sahibinin N.U. olduğu tespit edildi.

N.U. hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 177’nci maddesi uyarınca hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakmak suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Bunun yanı sıra, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Pitbull cami
