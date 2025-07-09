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Muğla 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir hava ile belirlenecek.

Muğla 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Muğla'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir hava ile belirlenecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38°C’ye ulaşacak. Gece ise sıcaklığın 23°C civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın 17 km/saat hızında, güneydoğu yönünden esmesi öngörülüyor. Nem oranı %41 civarında olacak. Su sıcaklığı ise 26°C olarak tahmin ediliyor.

Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. 10 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 36°C, 11 Temmuz Cuma günü ise 34°C civarında olması öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Yağış ihtimali ise düşük kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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