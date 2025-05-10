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Muğla 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 10 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Muğla'da hava durumu parçalı bulutlu olacak.

Muğla 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Muğla'da, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 22°C civarına yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15°C'ye düşecek. Nem oranı %33 ile %93 arasında değişecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden esecek.

11 Mayıs Pazar günü, Muğla'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 23°C, gece ise 11°C civarında olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü, hava açık olacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece 11°C civarında kalacak. 13 Mayıs Salı günü, hava açık kalacak. Gündüz 24°C, gece 12°C olacağı tahmin ediliyor. 14 Mayıs Çarşamba günü de hava açık olacak. Gündüz 24°C, gece 12°C bekleniyor. 15 Mayıs Perşembe günü, hava durumu benzer şekilde açık kalacak. Gündüz 24°C, gece 12°C olması öngörülüyor.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğu akşam saatlerinde, astım veya alerji gibi rahatsızlığı olanların dikkatli olması önerilir. Rüzgarın güneydoğu yönünden esmesiyle, deniz kenarlarında dalgalara karşı tedbirli olmak önemlidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planları buna göre yapmak olumsuzluklardan korunmaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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