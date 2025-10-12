Muğla 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 12 Ekim 2025 Pazar günü. Genellikle güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 22°C ile 25°C arasında değişecek. Bu, bölge halkı ve ziyaretçiler için rahat bir ortam sunacak. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar hızı 3-8 km/s arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:08. Gün batımı ise 18:31 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları nasıl olacak? 13 Ekim Pazartesi günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise 24°C civarında olacak. 14 Ekim Salı günü hava açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. 15 Ekim Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Güneşli günler doğa yürüyüşleri için uygun bir zaman. Sabaha ve akşam saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Hava serin olacağından hafif bir ceket almak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız. Bol su içerek vücudunuzun nem dengesini sağlamayı unutmayın.

Muğla'da 12-15 Ekim tarihleri arasında hava koşulları genellikle güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam serinliğine karşı dikkatli olmalısınız. Güneşten korunmayı ihmal etmemelisiniz.