HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 12-15 Ekim tarihleri arasında hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 25°C arasında değişirken, nem oranı %60 seviyelerinde seyredecek. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir dönem sunan bu tarihlerde, gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Sabah ve akşam serinliği nedeniyle hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı ihmal edilmemelidir.

Muğla 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 12 Ekim 2025 Pazar günü. Genellikle güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 22°C ile 25°C arasında değişecek. Bu, bölge halkı ve ziyaretçiler için rahat bir ortam sunacak. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar hızı 3-8 km/s arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:08. Gün batımı ise 18:31 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları nasıl olacak? 13 Ekim Pazartesi günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise 24°C civarında olacak. 14 Ekim Salı günü hava açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. 15 Ekim Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Güneşli günler doğa yürüyüşleri için uygun bir zaman. Sabaha ve akşam saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Hava serin olacağından hafif bir ceket almak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız. Bol su içerek vücudunuzun nem dengesini sağlamayı unutmayın.

Muğla'da 12-15 Ekim tarihleri arasında hava koşulları genellikle güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam serinliğine karşı dikkatli olmalısınız. Güneşten korunmayı ihmal etmemelisiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce’de binlerce hayvana mikroçip takıldıDüzce’de binlerce hayvana mikroçip takıldı
Karabük’e mevsimin ilk karı düştüKarabük’e mevsimin ilk karı düştü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.