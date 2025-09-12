Muğla 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 12 Eylül 2025 Cuma günü sıcak ve güneşli bir havayla karşılanacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C'ye ulaşacaktır. Gece sıcaklığı ise 22°C civarında seyredecektir. Nem oranı %49 olacak, rüzgar hızı 5.42 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 13 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 36°C'ye düşecektir. 14 Eylül Pazar günü, sıcaklık 35°C civarında olacaktır. Gece sıcaklıkları 20-22°C arasında değişecektir. Nem oranı %49 ile %58 arasında, rüzgar hızı ise 3.64 km/saat ile 5.42 km/saat arasında tahmin edilmektedir.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Aşırı sıcakların sağlıkta olumsuz etkileri olabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunulmaması önerilir. Bol su tüketimi yapılmalı, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısı dengede tutulmalıdır. Rüzgar hızının düşük olması, deniz ve hava koşullarının sakin olacağını göstermektedir. Bu durum su sporları ve deniz aktiviteleri için dağılıma uygundur. Denize girerken güneş koruyucu ürünler kullanılmalı, düzenli aralıklarla su içilmelidir.

Muğla'da 12 Eylül 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları etkili olacaktır. Açık hava etkinlikleri için uygun ortam mevcutken, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır.