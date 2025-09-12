HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 12 Eylül 2025 Cuma günü sıcak ve güneşli bir havayla karşılanacaktır.

Muğla 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Muğla, 12 Eylül 2025 Cuma günü sıcak ve güneşli bir havayla karşılanacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C'ye ulaşacaktır. Gece sıcaklığı ise 22°C civarında seyredecektir. Nem oranı %49 olacak, rüzgar hızı 5.42 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 13 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 36°C'ye düşecektir. 14 Eylül Pazar günü, sıcaklık 35°C civarında olacaktır. Gece sıcaklıkları 20-22°C arasında değişecektir. Nem oranı %49 ile %58 arasında, rüzgar hızı ise 3.64 km/saat ile 5.42 km/saat arasında tahmin edilmektedir.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Aşırı sıcakların sağlıkta olumsuz etkileri olabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunulmaması önerilir. Bol su tüketimi yapılmalı, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısı dengede tutulmalıdır. Rüzgar hızının düşük olması, deniz ve hava koşullarının sakin olacağını göstermektedir. Bu durum su sporları ve deniz aktiviteleri için dağılıma uygundur. Denize girerken güneş koruyucu ürünler kullanılmalı, düzenli aralıklarla su içilmelidir.

Muğla'da 12 Eylül 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları etkili olacaktır. Açık hava etkinlikleri için uygun ortam mevcutken, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyorBüyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor
Dünyada bir ilk: Çıplak gözle bile görülebiliyor!Dünyada bir ilk: Çıplak gözle bile görülebiliyor!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntüler...

Mezarlıkta tüyler ürperten görüntüler...

Hain, videolardan cesaret alıp İzmir sokaklarında keşfe çıktı

Hain, videolardan cesaret alıp İzmir sokaklarında keşfe çıktı

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Galatasaray'da transferin son günü vedalar günü...

Galatasaray'da transferin son günü vedalar günü...

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.