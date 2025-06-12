Muğla 12 Haziran Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 12 Haziran 2025 Perşembe günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Haziran ayı ortalamalarının üzerindedir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı bir hava koşulu oluşabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 13 Haziran Cuma günü sıcaklıkların 38°C'ye ulaşması bekleniyor. 14 Haziran Cumartesi günü 36°C civarında bir sıcaklık öngörülüyor. 15 Haziran Pazar günü ise sıcaklıkların 32°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Bu durum, Muğla'nın Haziran ayı için tipik olan sıcak ve güneşli hava koşullarını yansıtıyor.

Böylesi yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde dikkatli olmak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların önlemler alması gerekiyor. Gün ortasında, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılmalı. Mümkünse kapalı alanlarda vakit geçirilmelidir. Ayrıca, bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Sıcak havalar orman yangınları riskini artırabilir. Bu nedenle ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır. Bu önlemler, kişisel sağlığı korumaya yardımcı olur ve çevre güvenliğini sağlar.