Muğla 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü parlak güneş ışığı altında 37°C sıcaklıkla başlayacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 39°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 23°C civarında olacak. Rüzgarın hızı 17 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar Muğla'nın tipik yaz havasını gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunacak.

13 Temmuz Pazar günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklık 39°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 26°C civarında olacak. Rüzgarın hızı 14 km/saat olarak bekleniyor. 14 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 40°C'ye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 25°C civarında olacak. 15 Temmuz Salı günü sıcaklık 38°C'ye düşecek. Gece sıcaklıkları yine 25°C civarında kalacak. Bu tarihlerde hava genel olarak sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, yani 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak önerilir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.