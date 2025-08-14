HABER

Muğla 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 33°C, gece ise 21°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Muğla'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 21°C'ye düşecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Ağustos ayı iklimine uygun bir hava koşulunu yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 15 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 33°C, 16 Ağustos Cumartesi günü 33°C ve 17 Ağustos Pazar günü 33°C civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 21°C civarında kalacak. Bu durum, bölgenin Ağustos ayındaki tipik sıcak ve kuru iklim koşullarını sürdüreceğini gösteriyor.

Böylesi sıcak ve kuru hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Sıcak hava, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu grupların serin ve gölgeli ortamlarda vakit geçirmeleri, aşırı sıcaklardan korunmalarına yardımcı olacaktır.

Muğla'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde kişisel sağlık ve çevre güvenliği açısından gerekli önlemleri almak önemlidir.

hava durumu Muğla
