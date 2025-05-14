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Muğla 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 14 Mayıs Çarşamba hava durumu açıklandı. Muğla'da hava durumu açık ve az bulutlu olacak.

Muğla 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Muğla'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12°C'ye düşecek. Nem oranı gündüz %27, akşam %48 olarak kaydedilecek. Rüzgar batı yönünden esecek.

15 Mayıs Perşembe günü sıcaklığın 25°C'ye yükselmesi bekleniyor. 16 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 24°C civarında devam edecek. Bu dönemde hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmayın. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde nem oranının düşük olması, hava kalitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum, açık hava aktiviteleri için ideal bir ortam sunuyor.

Rüzgar batı yönünden eserek deniz kenarındaki bölgelerde hafif bir esinti yaratabilir. Deniz kenarına gitmeyi planlıyorsanız, rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve ılıman olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmayın ve hazırlıklı olun.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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