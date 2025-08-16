HABER

Muğla 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Muğla'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklığının 20°C civarında seyredeceği öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Akdeniz iklimi ile uyumludur. Yaz aylarında Muğla'da ortalama gündüz sıcaklıkları 32.1°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 17 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 33°C, 18 Ağustos Pazartesi günü 34°C, 19 Ağustos Salı günü 35°C ve 20 Ağustos Çarşamba günü 36°C olması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak ve yağış beklenmiyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini de artırmaktadır. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmak önemlidir. Sigara izmaritlerini uygun şekilde söndürmek hayati bir gereklilik taşır. Orman yangınlarıyla ilgili güncel bilgileri takip etmek ve yetkililerin uyarılarına dikkat etmek olası tehlikelerin önüne geçebilir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Kişisel sağlık ve güvenliği korumak için gerekli önlemleri almak, keyifli ve sağlıklı bir yaz geçirmenize yardımcı olacaktır.

