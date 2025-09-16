Muğla 16 Eylül Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 17°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %69 seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzey yönünden, saatte 15 km civarında esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 17 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 34°C, 18 Eylül Perşembe günü 29°C, 19 Eylül Cuma günü 29°C ve 20 Eylül Cumartesi günü 29°C olacak. Gündüz sıcaklıklar 29°C ile 34°C arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklık 13°C ile 18°C arasında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemli. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını engelleyecek ve serin kalmanızı sağlayacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerine olumsuz etkilerini en aza indirmek için ağır yemeklerden kaçınılmalı. Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir.

Sıcak hava koşullarında, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır. Açık hava etkinlikleri sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakılmalıdır. Evde klima veya vantilatör kullanarak ortam serin tutulabilir. Bu önlemler, uyku kalitesini artıracaktır. Sıcak hava dalgalarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bu önlemleri almak önemlidir.