HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 16 Eylül Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak.

Muğla 16 Eylül Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Muğla'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 17°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %69 seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzey yönünden, saatte 15 km civarında esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 17 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 34°C, 18 Eylül Perşembe günü 29°C, 19 Eylül Cuma günü 29°C ve 20 Eylül Cumartesi günü 29°C olacak. Gündüz sıcaklıklar 29°C ile 34°C arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklık 13°C ile 18°C arasında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemli. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını engelleyecek ve serin kalmanızı sağlayacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerine olumsuz etkilerini en aza indirmek için ağır yemeklerden kaçınılmalı. Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir.

Sıcak hava koşullarında, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır. Açık hava etkinlikleri sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakılmalıdır. Evde klima veya vantilatör kullanarak ortam serin tutulabilir. Bu önlemler, uyku kalitesini artıracaktır. Sıcak hava dalgalarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bu önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Söke’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetiiSöke’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetii
Korkulan oldu, tanklar şehre girdi! Plan bu kez farklıKorkulan oldu, tanklar şehre girdi! Plan bu kez farklı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.