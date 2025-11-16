HABER

Muğla 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 16-17 Kasım 2025 tarihleri için hava durumu çeşitli ilçelerde farklılık göstermektedir. Marmaris'te kapalı hava, Dalaman'da güneşli bir gün öngörülmektedir. Ula'da bulutlu koşullar beklenirken, 17 Kasım'da hafif yağmur ihtimali de bulunmaktadır. Gün boyunca sıcaklıklar 6.1°C ile 19.8°C arasında değişecektir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumu kontrol etmeleri ve uygun giyinmeleri önemlidir.

Muğla'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava koşulları, farklı ilçelerde değişkenlik göstermektedir. Marmaris'te hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 14.7°C, en yüksek sıcaklık 19°C olarak tahmin edilmektedir. Dalaman'da hava açık ve güneşli. En düşük sıcaklık 7.4°C, en yüksek sıcaklık 19.8°C beklenmektedir. Ula'da ise hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 6.1°C, en yüksek sıcaklık 17.4°C öngörülmektedir.

17 Kasım Pazartesi günü hava koşullarında hafif değişiklikler beklenmektedir. Ula'da hafif yağmur tahmini var. En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 16°C olarak öngörülmektedir. Diğer ilçelerde hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. Parçalı bulutlu hava ve ılıman sıcaklıklar hakim olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse yanınızda bir mont bulundurmalısınız. Hafif yağmur ihtimali olan günlerde dikkatli olmalısınız. Su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye bulundurmak önemli. Bu şekilde hava koşullarına hazırlıklı olabilir, günlük aktivitelerinizi rahat ve güvenli gerçekleştirebilirsiniz.

