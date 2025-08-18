Muğla 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 33°C civarında, gece ise 21°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %49 civarında. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerinden saatte 11.6 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Ağustos Salı günü sıcaklık 36°C'ye yükselecek. 20 Ağustos Çarşamba günü ise 38°C olması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Nem oranının sabit kalması, sıcaklıkların daha yüksek hissedilmesine yol açabilir.

Sıcak hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında dışarıda bulunmak, vücut ısısının hızla yükselmesine neden olabilir. Güneş çarpması riski artar. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giyinmek faydalı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur.

Sıcak hava koşulları, trafik güvenliğini de etkileyebilir. Yüksek sıcaklıklar, araçların motor performansını düşürebilir. Lastiklerin aşırı ısınmasına neden olabilir. Araç sahiplerinin lastik basınçlarını düzenli olarak kontrol etmeleri gereklidir. Uzun yolculuklarda daha dikkatli olmak önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık risklerini artırabilir. Bu bireylerin aşırı sıcaklardan korunmaları gerekir. Gerekirse tıbbi yardım almaları önemlidir.