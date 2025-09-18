HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 18 Eylül Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 18 Eylül Perşembe günü hava durumu genellikle hafif yağışlı olacak. İşte detaylar...

Muğla 18 Eylül Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 18 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20°C civarında. Gündüz saatlerinde hava 29°C'ye kadar yükselecek ve hafif yağışlı kalacak. Akşam ve gece saatlerinde hava açık olacak. Akşam sıcaklık 25°C, gece ise 19°C olarak tahmin ediliyor.

Rüzgar, sabah saatlerinde kuzeydoğudan saatte 12 km hızla esecek. Gündüz ve akşam saatlerinde güneybatıdan saatte 10-12 km hızla esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde rüzgar kuzeyden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı, sabah %64, gündüz %41, akşam %53 ve gece %66 olarak tahmin ediliyor.

19 Eylül Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 34°C olacak. 20 Eylül Cumartesi günü az bulutlu, sıcaklık 32°C. 21 Eylül Pazar günü de az bulutlu, sıcaklık 33°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması bekleniyor. Zaman zaman hafif yağışlar görülebilir. Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, olumsuz etkileri en aza indirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AVM yangınından ilk görüntüler geldiAVM yangınından ilk görüntüler geldi
Hikmet Çetin "Bu iş kapanacak" deyip tarih verdiHikmet Çetin "Bu iş kapanacak" deyip tarih verdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.