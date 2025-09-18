Muğla 18 Eylül Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 18 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20°C civarında. Gündüz saatlerinde hava 29°C'ye kadar yükselecek ve hafif yağışlı kalacak. Akşam ve gece saatlerinde hava açık olacak. Akşam sıcaklık 25°C, gece ise 19°C olarak tahmin ediliyor.

Rüzgar, sabah saatlerinde kuzeydoğudan saatte 12 km hızla esecek. Gündüz ve akşam saatlerinde güneybatıdan saatte 10-12 km hızla esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde rüzgar kuzeyden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı, sabah %64, gündüz %41, akşam %53 ve gece %66 olarak tahmin ediliyor.

19 Eylül Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 34°C olacak. 20 Eylül Cumartesi günü az bulutlu, sıcaklık 32°C. 21 Eylül Pazar günü de az bulutlu, sıcaklık 33°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması bekleniyor. Zaman zaman hafif yağışlar görülebilir. Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, olumsuz etkileri en aza indirecektir.