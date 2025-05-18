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Muğla 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu güneşli.

Muğla 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Muğla'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu güneşli. Sıcaklıkların 25°C civarında olması bekleniyor. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için idealdir.

19 Mayıs Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklıkların 26°C'ye ulaşması öngörülüyor. Salı günü, 20 Mayıs, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C civarında olacak. Çarşamba günü, 21 Mayıs, hava açık kalacak. Sıcaklıkların 25°C'ye ulaşması tahmin ediliyor.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için bazı önlemler almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha güçlü olabilir. Dışarıda vakit geçirdiğinizde güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek koruyucu önlemler arasındadır. Ayrıca, sıcak havalarda aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmak ve vücudu yormamak da sağlığınız için faydalıdır.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava koşulları oldukça elverişli olacaktır. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerine katılabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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