Muğla 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan eserek 23 km/saat hızına ulaşacak. Nem oranı ise %52 civarında.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 19 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 36°C, 20 Temmuz Pazar günü 37°C, 21 Temmuz Pazartesi günü 38°C ve 22 Temmuz Salı günü 39°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 10 km/saat ile 23 km/saat arasında değişecek. Nem oranı ise %32 ile %52 arasında seyredecek.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanları etkileyebilir. Gün ortasında dışarıda bulunmak, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle, sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde dışarı çıkmak daha sağlıklı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığı için önemlidir.

Sıcak havalarda vücudun su kaybı hızlanır. Bu, dehidrasyona yol açabilir. Bol su içmek ve su kaybını telafi etmek önemlidir. Ayrıca, sağlık sorunlarından korunmak için kalp ve damar hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır.

Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ağır yemeklerden kaçınmak iyi bir fikirdir. Düzenli aralıklarla su içmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.