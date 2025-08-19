Muğla 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 19 Ağustos 2025 tarihinde tipik bir yaz günü yaşayacak. Gündüz hava sıcaklıkları 35-38°C arasında olacak. Nem oranı %21-72 seviyelerinde hissedilecek. Rüzgar, kuzeybatıdan saatte yaklaşık 18 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 20 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklıkları 36-37°C, 21 Ağustos Perşembe günü 38-39°C, 22 Ağustos Cuma günü ise 39-40°C civarında olacak. Nem oranları yüksek kalmaya devam edecek. Rüzgar hızları da benzer seviyelerde seyredecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, özellikle sahil ilçelerinde bunaltıcı bir etki yaratabilir. Sahilde vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle araçların içinde uzun süre kalmamaya özen gösterilmelidir. Klima kullanımına dikkat edilmelidir. Evlerde serinletici önlemler alınmalı, perdeler kapalı tutulmalıdır. Gereksiz elektrikli cihazlar çalıştırılmamalıdır. Spor yaparken aşırı efordan kaçınılmalıdır. Vücut ısısını dengelemek için ara sıra dinlenilmelidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirecektir.